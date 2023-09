Jimmy Buffett è morto per un raro tumore alla pelle, il cantante di Margaritaville aveva 76 anni

Jimmy Buffett è morto per un raro tumore alla pelle. Lo riferiscono i media americani. Il cantante di Margaritaville è deceduto a 76 anni nella sua casa di Sag Harbor, non lontano dalla città di New York. In particolare Buffett aveva combattuto per quattro anni con un carcinoma a cellule di Merkel (Mcc), un tumore aggressivo della pelle, ad alto rischio di recidive e di diffusione (metastasi) in tutto il corpo. Si tratta di una malattia 30 volte più rara del melanoma ed è fatale in circa 1 su 3 pazienti.

Chi era

Elton John: «Artista unico»

«Questa è una notizia molto triste, un uomo adorabile se n'è andato troppo presto», ha reagito su Instagram Elton John, «Jimmy Buffett era un artista unico e prezioso». Il suo più grande successo, «Margaritaville», rimase in cima alle classifiche di Billboard per 22 settimane, lanciando una carriera musicale di successo, ma anche quella di imprenditore. Soprannominato il «sindaco di Margaritaville», il cantante incise una trentina di album nel corso della sua carriera, mescolando sonorità country, folk e caraibiche e sviluppando con successo catene di hotel, ristoranti e negozi, capitalizzando sulla sua immagine da 'beach bum', ovvero un mezzo vagabondo sempre rilassato tra spiaggia, surf e cocktail. Nel 2010, il presidente Barack Obama lo insignì della Medaglia della LIbertà, la più alta onorificenza civile americana.