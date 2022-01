Malore in banca, muore ad Ancona: il fratello (era con lui) si sente male per lo choc e viene portato all'ospedale

Tragedia questa mattina in piazza Ugo Bassi ad Ancona, dove un uomo di 67 anni è morto, a seguito di un malore fatale, mentre si trovava all'interno della filiale di Unicredit. L'uomo stava svolgendo alcune operazioni bancarie insieme al fratello 61enne quando all'improvviso si è sentito male e si è accasciato.

Erano circa le 12,30. Subito è stato allertato il numero unico d'emergenza 112. Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa, insieme ai carabinieri. Nonostante il lungo massaggio cardiaco, per il 67enne non c'è stato nulla da fare. Di fronte a quella drammatica scena, anche il fratello ha accusato un malore ed è stato portato per accertamenti al Pronto soccorso di Torrette, ma non è grave.