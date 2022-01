Alessandra stroncata da malore a 44 anni, il corpo trovato dal figlio

Lutto in città e nell'Alta Valle dell'Aterno. E' morta due giorni fa improvvisamente all'età di 44 anni, Alessandra Polidori (foto). Originaria di Montereale, viveva all'Aquila, ed era sorella del gestore del ristorante La Giara in località Piedicolle, tra Montereale e Capitignano. Il padre Gabriele era morto lo scorso anno, ogni tanto lei stava al ristorante che ora è gestito dal fratello Emilio dopo la morte del padre.

A trovare la donna senza vita, il giovane figlio. Sul posto è immediatamente intervenuto il 118 ma per la donna non c'è stato nulla da fare, a quanto pare colta da un infarto. Il magistrato di turno ha immediatamente restituito la salma ai famigliari. La Polidori lascia anche il marito Giorgio Lepidi. I funerali si terranno domani alle 15 presso la chiesa della Madonna in Pantanis a Montereale. La notizia dell'improvvisa morte ha lasciato senza parole tutta la comunità dell'Alta Valle dell'Aterno: un fulmine a ciel sereno dato che la donna a quanto pare non soffriva di particolari patologie. Numerosi gli attestati di stima e di vicinanza alla stimata famiglia di ristoratori.