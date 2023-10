Malore fatale in casa, Alessia muore a 15 anni: choc e dolore a Porto Sant'Elpidio. I genitori avevano chiamato il 118 due volte

PORTO SANT’ELPIDIO - Choc e dolore in città per la prematura scomparsa di Alessia M., 15 anni da compiere il prossimo 23 ottobre. La ragazza è stata colpita nella tarda serata di ieri da un malore fatale. Inutili i soccorsi. Frequentava l’Istituto alberghiero di Porto Sant’Elpidio (Fermo).

Accertamenti in corso sulle cause del decesso che potrebbe essere legato a un aneurisma cerebrale. Il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’intera amministrazione comunale partecipano con commozione al lutto «per la perdita di una giovanissima concittadina. Non esistono parole adeguate ad esprimere il dolore per una morte così improvvisa ed ingiusta. Ai genitori, ai familiari, a tutti coloro che hanno conosciuto e le hanno voluto bene n pensiero di profonda vicinanza ed un forte abbraccio».

Pare che ieri sera, la ragazzina si fosse sentita poco bene tanto che il papà e la mamma, chiaramente preoccupati e subito in ansia, avevano allertato il 118. All’arrivo dei soccorritori, tuttavia, le condizioni di Alessia sembravano essere tornate alla normalità, facendo così pensare a un malessere passeggero presto superato e risolto. Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo che, dopo un’ora e mezza, forse due, le condizioni della 14enne sono tornate molto preoccupanti tanto che i genitori, di nuovo allarmati vedendo che la situazione si stava visibilmente aggravando, hanno richiamato il 118.