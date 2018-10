Vela: Yacht Club Gaeta, podio sfiorato a Porto Cervo nelle finali del campionato italiano per club

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amaro quarto posto finale per lo Yacht Club Gaeta E.V.S. nelle finali del campionato italiano per club organizzato dalla Lega Italiana Vela con i migliori 16 team del panorama tricolore. Nelle acque smeraldine di Porto Cervo podio sfiorato dall’equipaggio del Golfo, che ha gareggiato con la barca monotipo J70 timonata da Federico Colaninno (due volte consecutive campione mondiale under 19, nel 2017 a Balaton in Ungheria e nel 2018 a Koper in Slovenia, nella classe Finn) e composto inoltre alle scotte dal papà Nando (finanziere e olimpionico nella Star a Sidney 2000), alla tattica dalla giovane veneta Gaia Bergonzini (campionessa europea Optimist nel 2016) e infine dal prodiere Luca Baldino, armatore di Vlag III, tra le imbarcazioni più forti d’altura. Un solo punto di distacco dal terzo posto occupato dalla Canottieri Garda Salò e sei dall’Aeronautica Militare, mentre il Circolo della Vela Bari del capitano-timoniere Simone Ferrarese ha dominato la scena con dieci vittorie su quindici prove disputate. La soddisfazione più bella per lo Yacht Club Gaeta arriva dalla qualificazione alle regate internazionali riservate alle prime quattro classificate del campionato.