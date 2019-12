Volley, addio a Latina: la società cambia nome e da oggi è Top Cisterna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Top Volley da oggi si chiamerà Top Volley Cisterna. Il nome del capoluogo pontino non accompagnerà più il nome della squadra di volley che ormai per la seconda stagione gioca nel nuovo palazzetto dello sport di Cisterna di Latina.Una decisione che era nell’aria e che sembrava la inevitabile conseguenza del cambio di sede obbligato dalla inadeguatezza del PalaBianchini di Latina rispetto alle prescrizioni della Lega Volley per le gare della massima serie (3.000 posti a sedere).L’annuncio è stato dato oggi pomeriggio a Cisterna dal sindaco Mauro Carturan insieme al presidente della Top Volley Latina, Gianrio Falivene.“Non è una decisione contro qualcuno, ma una scelta ponderata a lungo, che ci sembrava giusta dopo che la città di Cisterna ci aveva ospitato e ha continuato a farlo dopo che eravamo rimasti senza un campo su cui giocare” ha detto Falivene.“Il volley è il nostro fiore all’occhiello e nobilita la nostra città. Ringraziamo la Top Volley perché ci ha dato la spinta per aprire il palazzetto che era proto e fermo da dieci anni. Ora cercheremo di migliorarlo ulteriormente sperando che i tifosi, al di là di possibili motivazioni campanilistiche continuino ad affollarlo”.