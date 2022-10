Virtus Francavilla - Latina finisce 0-0: come cambia la classifica

E' finito il primo tempo della sfida tra il Latina e la Virtus Francavilla, le squadre sono andate negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Nella prima frazione una occasione per parte, per i pontini Fabrizi ha sfiorato la rete alla mezzora. Purtroppo Di Donato ha perso Margiotta per infortunio al 18', al suo posto Rossi.

Le squadre sono rientrate in campo, al 5' della ripresa risultato ancora fermo sullo 0-0.

Siamo all'80' e la partita non si sbloccha, pugliesi e pontini restano sullo 0-0. Il Latina ha sprecato una occasione con Rossi. Due giocatori sono stati ammoniti, Miceli per la Virtus e Di Livio per il Latina.

La partita è finista a reti bianche. Zero a zero tra il Latina e i padroni di casa della Virtus Francavilla. I nerazzurri conquistano un punto e salgono a 14 in classifica, sempre quarti insieme a Gelbison e Turris, a cinque lunghezze da Pescara e Crotone e a sei dal Catanzaro che guida la classifica.

La cronaca

Continua la striscia positiva del Latina, che dopo tre vittorie, ottiene un pareggio prezioso per 0-0 in trasferta contro la Virtus Francavilla.

Il primo pericolo del match arriva dopo neanche due minuti, quando la conclusione da distanza ravvicinata di Maiorino viene respinta da un superlativo Cardinali. Al 16’ ancora pericolosa la Virtus con Murilo, che direttamente da calcio di punizione colpisce la traversa con la complicità di Cardinali. Al 18’ primo cambio forzato per il Latina, con Margiotta che si trova costretto a lasciare il campo per un problema e viene sostituito da Rossi.

Il primo vero affondo del Latina arriva al 34’. Di Livio scende sulla fascia destra e mette al centro un pallone sul quale arriva Fabrizi, ma la conclusione dell’attaccante non è precisa. Termina in questo modo la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0.



Il secondo tempo riparte senza grosse emozioni, perché nel primo quarto d’ora non succede praticamente nulla. Al 68’ secondo cambio per il Latina: fuori Rossi, subentrato nel corso dei primi quarantacinque minuti e dentro Bordin. Al minuto 81 arriva anche il momento di Di Mino, che prende il posto di Riccardi. Nel finale si mette in evidenza ancora una volta Cardinali, grazie ad una parata importante su Cisco.Quando mancano cinque minuti dal fischio finale il Latina ha una grande chance per sbloccare il match. Bordin batte al centro un’ottima punizione sulla quale arriva il colpo di testa di Sannipoli che però termina di poco a lato.La Virtus Francavilla prova ancora a rendersi pericolosa, senza però trovare il varco giusto. Si arriva così al fischio finale sul risultato di 0-0. Un risultato prezioso per il Latina, che con questo pareggio sale a quota 14 punti in classifica dopo otto giornate di campionato. Il prossimo impegno della squadra nerazzurra sarà il turno infrasettimanale di martedì 18 ottobre, quando al Francioni arriverà il Picerno alle ore 18:30.

Il tabellino

Virtus Francavilla-Latina 0-0

Latina Calcio 1932: Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio, Sannipoli, Tessiore, De Santis, Esposito And., Riccardi (81’ Di Mino), Fabrizi, Margiotta (18’ Rossi, 68’ Bordin). A disp.: Giannini, Tonti, Barberini, Celli, Carissoni, Cortinovis. All.: Di Donato

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Miceli, Maiorino (61’ Ekuban), Patierno, Mastropietro (61’ Cisco), Caporale, Pierno (75’ Macca), Risolo (85’ Perez), Carella, Murilo (85’ Enyan), Minelli. A disp.: Milli, Romagnoli, Idda, Giorno, Cardoselli, Di Marco, Solcia, Ejesi. All.: Calabro

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone, 1° Assistente Milos Tomasello Andulajevic di Messina, 2° Assistente Luca Landoni di Milano, 4° Uomo Lucio Felice Angelillo di Nola

Ammoniti: 27’ Caporale (VF), 32’ Sannipoli (L), 60’ Di Livio (L), 62’ Miceli (VF), 74’ Calabro (VF dalla panchina), 90’ Carella (VF), 93’ Fabrizi (L)

Angoli: 8-2

Recupero: 1’, 4’