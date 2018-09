Virus West Nile: casi su tre cavalli. Stato di pre-allerta e test sui donatori di sangue a Latina

di Francesca Balestrieri e Giovanni Del Giaccio

Servizio completo sull'edizione cartacea e sul

Messaggero digital

Stato di “pre allerta” per il virus West Nile noto anche come quello della “zanzara del Nilo”. Tre cavalli di un allevamento di Cisterna, al confine con il territorio di Velletri, sono stati colpiti dal virus e la Asl pontina, insieme alla Rm/6, ai Comuni interessati, al Ministero della salute e all’Istituto superiore di sanità hanno avviato le procedure previste in casi del genere. Vale a dire la disinfestazione per eliminare le zanzare, la cura degli animali colpiti e la massima attenzione su eventuali trasmissioni all’uomo.Non si registrano, fortunatamente, ancora episodi del genere e va detto che il virus porta al decesso - come avvenuto nel nord Italia - solo nell’1 per mille dei casi e su pazienti già debilitati. Per il resto è una “influenza” più virulenta.Ma la puntura d’insetto può comunque veicolare il virus stesso e, quindi, infettare, anche senza gravi conseguenze. Per questo chiunque da oggi voglia donare il sangue in provincia di Latina e a Velletri sarà sottoposto al test sul “West nile”. E' una delle misure precauzionali