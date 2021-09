Tenta di violentare una ragazza, poi la scaraventa a terra: arrestato dalla polizia

Giovedì 16 Settembre 2021, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 12:25

Ha prima provato a palpeggiarla, poi davanti alla sua reazione l'ha afferrata per un braccio e scaraventata a terra. Un uomo di 64 anni è stato arrestato dai poliziotti della Questura di Latina nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 settembre, con l'accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali.

In una via del centro cittadino, infatti, poco prima l’uomo aveva avvicinato una ragazza che era in attesa dell’autobus, accarezzandole le braccia, il collo e tentando di palparle il seno. La giovane, nonostante il forte spavento, ha reagito all’aggressione ma è stata appunto gettata a terra.

Nel frattempo alcuni cittadini, avendo assistito alla scena, hanno contattato il centralino di soccorso pubblico “113” richiedendo l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti della Volante sono intervenuti tempestivamente e, anche grazie al contributo delle persone presenti, hanno potuto bloccare in una via limitrofa l’aggressore che si era allontanato.

È inoltre emerso che l’arrestato il giorno precedente, nelle medesime circostanze e sempre ai danni della stessa ragazza, si era sbottonato i pantaloni, ma in quel caso la ragazza si era allontanata e lui aveva desistito.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’autorità giudiziaria.