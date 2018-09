Ventotene, un ristorante chiuso dai Nas e tre multati per carenze igienico sanitarie

Un ristorante chiuso e tre attività sanzionate nell'ambito dei controlli effettuati dai carabinieri del nucleo tutela della salute (Nas) sull'isola di Ventotene. I militari sono intervenuti con i colleghi della stazione di Ventotene e i funzionari dell'Asl di Latina, supportati da un elicottero del nucleo Carabinieri di Pratica di Mare.



Dodici le ispezioni relative a varie attività di ristorazione, sanitarie e socio-assistenziali poste sul territorio dell’isola, al termine delle quali è stata sottoposta a chiusura un’attività di ristorazione con annesso laboratorio, adibito anche alla preparazione e commercializzazione di conserve alimentari e marmellate, che oltre ad essere privo di qualsiasi autorizzazione presentava anche gravi carenze igienico-strutturali e la mancanza di procedure di autocontrollo. Sequestrati oltre 500 barattoli e vasetti di conserve alimentari e marmellate di vario genere e formato, nonché 40 litri circa di liquori a base di erbe, tutti confezionati in loco senza che fosse garantita la sicurezza igienica e la tracciabilità degli ingredienti utilizzati.



Sanzionate, invece, tre attività di ristorazione per carenze igieniche-strutturali e per l’inadeguatezza delle procedure di autocontrollo per le quali sono state imposte attività prescrittive da parte dei funzionari del servizio igiene alimenti e nutrizione dell’Asl di Latina.



Ulteriori controlli sono stati eseguiti su alcuni furgoni coibentati utilizzati per il trasporto degli alimenti nel corso delle procedure di traghettamento verso l’isola di Ventotene. Tale attività ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro circa 20 chilogrammi di prodotti ittici, destinati alla vendita sulle isole ponziane, privi della documentazione necessaria per la loro tracciabilità e garanzia di salubrità.



Per gli illeciti rilevati durante l’operazione, venivano contestate a carico dei trasgressori violazioni amministrative per un importo complessivo che supera i 17.000 euro.

