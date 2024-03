RIETI - I Carabinieri del NAS di Viterbo, nell’ambito della campagna nazionale nel settore “prodotti da forno e dolciari” nel periodo festività Pasquali 2024, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela Salute di Roma, hanno svolto mirati controlli consistiti in una decina di ispezioni presso aziende del luogo.

In particolare, in provincia divRieti, dai controlli effettuati, in due pasticcerie sono state riscontrate delle criticità di carattere igienico sanitario e strutturale che sono state oggetto di specifica prescrizione al fine di ripristinare i requisiti previsti dalla normativa.