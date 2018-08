Vaccinazioni, polemiche per i rinvii anomali a Roccagorga. Il sindaco sollecita la Asl

di Sandro Paglia

Nuovo rinvio delle vaccinazioni a Roccagorga, con notevoli polemiche da parte di genitori del centro i quali si erano recati presso i locali sottostanti il Comune, trovando sul luogo il medico ma non l'infermiere addetto.



Qualcuno per non rinviare di nuovo la vaccinazione del proprio bambino, ha preso la strada per Priverno dove nel centro vaccinazione dell'ex Ospedaletto Onmi (ora dell'Asl), sede comprensoriale del distretto lepino, ha ottenuto quanto richiesto.



Sul grave episodio è intervenuto il sindaco, Carla Amici, la quale ha pensato bene di chiedere lumi direttamente al Direttore generale dell'Asl pontina, Casati, il quale però è in attesa di sapere quale sia stata le vera portata del "disservizio" lamentato.



In pratica, su richiesta dei Comuni del comprensorio, l'Asl aveva attivato anche servizi mirati nei sei comuni che gravitano nell'area di Priverno, per garantire di un medico e di un'infermiera almeno una-due volte la settimana. Evidentemente qualcosa non ha funzionato



«Si comunica che a seguito del rinvio delle vaccinazioni che si è verificato questa mattina a Roccagorga, si è già provveduto ad avviare una nuova seduta per eseguire le vaccinazioni - riferiscono dalla Asl - Il disservizio è stato causato da un problema di programmazione delle attività, pertanto sono stati disposti opportuni provvedimenti per evitare il ripertersi di quanto accaduto».

