Solo il Castrum Donadei in campo a Roma, sei partite rinviate causa Covid

RIETI - Undicesima giornata in arrivo per il campionato di Prima Categoria, inevitabilmente caratterizzata dai tanti rinvii causa Covid: sei le gare rinviate nel girone B, tutte a data da destinarsi.

Scenderà in campo solo Castrum Donadei, domenica pomeriggio ospite del Castel Giubileo cercherà di portarsi a casa tre importantissimi punti in chiave classifica per agganciare gli avversari al secondo posto.

Programma gare (XI giornata)

Castel Giubileo-Castrum Donadei ore 15:00

Brcitense-Olimpus Roma: rinviata

Ginestra-Palombara: rinviata

Monterotondo-Colle Salario: rinviata

Valle Del Peschiera-Accademia Calcio Sabina: rinviata

Poggio San Lorenzo-Alba Sant'Elia: rinviata

Spes Poggio Fidoni-Fiamignano Equicola: rinviata

Classifica

Colle Salario* 20

Olimpus Roma** Fiamignano Equicola* 18

Palombara** 17

Valle Del Peschiera ** 16

Castrum Donadei 15

Monterotondo* 14

Poggio San Lorenzo** 11

Accademia Calcio Sabina*, Castel Giubileo, Spes Poggio Fidoni** 9

Ginestra**, Brictense** 8

Alba Sant'Elia* 4