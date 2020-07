Ospedale senza anestesisti, interventi bloccati: «Rinviata anche l'applicazione di uno stent»

Attività operatoria bloccata all'ospedale di Vasto dove l'annoso problema di carenza di anestesisti sta provocando non pochi disagi ai pazienti del San Pio. Il numero di medici attualmente in organico è molto inferiore a quello che sarebbe necessario per garantire l'attività ordinaria e quella di urgenza. E così c'è una lunga lista di persone che attende un intervento chirurgico che non si sa bene quando potrà essere svolto.

LEGGI ANCHE Carabiniere massacrato di botte, sospeso il reddito di cittadinanza allo straniero

Ieri, dopo l'ennesima giornata di rinvii - erano previsti 13 interventi per l'ortopedia - alcuni cittadini hanno sbottato. «Mia madre ha il femore rotto da venerdì e non si sa quando potrà essere operata. Siamo molto preoccupati», dice Roberto V., a cui fanno eco le parole di Romina V.: «Mio fratello è ricoverato in ortopedia con 9 costole rotte e la frattura scomposta del polso, è in attesa di intervento chirurgico di quest'ultimo ma non può essere operato per mancanza di anestesisti. C'è anche mio cognato che ha le coliche renali da una settimana, necessita di intervento per applicare uno stent ma non può essere operato per lo stesso motivo». La Asl ha bandito un concorso per anestesisti ma i rinforzi per il reparto di Vasto guidato dal primario Filippo Marinucci tardano ad arrivare. Una situazione che crea imbarazzo e difficoltà anche a tutto il personale in servizio al San Pio, inerme di fronte ad una carenza d'organico che ha bloccato l'attività di day surgery e sta pesantemente condizionando il buon funzionamento del presidio ospedaliero vastese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA