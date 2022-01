Centro Italia Micioccoli corsaro, si giocano Cittareale-Torpedo e Montorio-Atletico, tre rinvii causa Covid

RIETI - Torna il campionato di Seconda categoria, dopo lo stop per le festività natalizie si scende in campo per l’undicesima giornata, caratterizzata però da tre gare rinviate a data da destinarsi causa Covid.

Nell'anticipo del sabato pomeriggio prosegue l'ottimo momento del Centro Italia Micioccoli che ha espugnato 2-0 il cmapo del Monte San Giovanni portandosi al secondo posto in classifica. .

Match importante quello della domenica mattina tra Cittareale e Torpedo Rieti, squadra di casa a otto punti grazie al punto guadagnato nel recupero di giovedì, ospiti a sette attualmente all’ultimo posto.

Gara in esterna per l’Atletico Cantalice che domenica affronterà il Montorio Romano, casalinghi reduci da un ottima vittoria vogliono ripetersi per agganciare Piazza Tevere in classifica, team romano fermo a otto punti in classifica.

Programma gare (XI giornata)

Sabato 8 gennaio

Monte San Giovanni- Centro Italia Micioccoli 0-2

Domenica 9 gennaio (ore 11)

Cittareale-Torpedo Rieti

Montorio Romano-Atletico Cantalice

Piazza Tevere-Casperia, Santa Susanna-Sporting Corvaro e Velinia-Moricone rinviate a data da destinari

Classifica

Casperia 21

Centro Italia Micioccoli 19

Piazza Tevere 18

Torri in Sabina 17

Sporting Corvaro 16

Atletico Cantalice 15

Monte San Giovanni 11

Moricone 10

Velinia 9

Santa Susanna, Montorio Romano, Cittareale 8

Torpedo Rieti 7