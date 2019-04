Uffici della delegazione comunale occupati per protesta a Giulianello

La delegazione comunale di Giulianello (Cori) è stata occupata da alcuni componenti del comitato cittadini della frazione. Al momento della chiusura degli uffici i quattro componenti hanno scelto di non lasciare i locali della delegazione, contestando la mancata convocazione di un'assemblea dell'ente che si occupa degli usi civici.



Si tratta di una vicenda che si trascina da anni, per la quale a quanto sembra non c'è ancora una soluzione. I dipendenti del Comune hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. A quanto sembra gli occupanti si lamentano per la mancata convocazione anche se questa sarebbe avvenuta senza seguire le regole dello statuto.



Si sta cercando una soluzione per porre fine all'occupazione degli uffici.