Tutte le strade chiuse a Latina per la corsa notturna Olim Palus di venerdì 28 giugno

Grande attesa in città per la settima edizione della corsa Notturna Olim Palus, manifestazione podistica che vedrà ai nastri di partenza un gran numero di atleti pronti a colorare le vie del capoluogo.In occasione dell'evento patrocinato dal Comune di Latina, sono state disposte delle modifiche alla circolazione stradale: divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto gli autorizzati, dalle 19 alle 22 di domani - venerdì 28 giugno - e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti partecipanti alla manifestazione nelle vie del percorso ed esclusivamente nei tratti interessati dalla manifestazione: Piazza del Popolo; via Diaz; Piazza della Libertà; via Costa; viale Umberto I; via Gramsci; Corso della Repubblica; via Carlo Alberto; via Don Minzoni; via Malta; Piazza della Libertà; via Don Morosini; via Mazzini; via G.B. Vico; via Adua; Corso Matteotti; Piazza del Popolo; Corso della Repubblica; via Cesare Battisti; via E. Filiberto; pPazza del Popolo; via Duca Del Mare; via IV Novembre; via Padre R. Giuliani; Piazza San Marco; Corso della Repubblica; Piazza del Popolo.