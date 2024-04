Gubbio, di corsa per le vie cittadine e tra i saliscendi con la 360°Assicura-Trail «Città di Pietra»

GUBBIO - Emozioni, grande partecipazione e sfida in campo aperto al 360°Assicura-Trail «Città di Pietra» organizzato sulle strade eugubine dall’Asd Gubbio Runners, con circa 500 atleti e ospite speciale il blogger Sandro Siviero dei Runlovers che ha presentato il suo libro «Correre ti cambia la vita», ideato e scritto proprio a Gubbio. Il podio ha premiato i vincitori assoluti in una competizione tiratissima e avvincente, che ha coinvolto molti tratti suggestivi del territorio eugubino.

Nella 25 chilometri l’eugubino Manuel Moriconi della Gubbio Runners ha ottenuto il terzo successo consecutivo in campo maschile, mentre a livello femminile hanno deciso di dividersi il gradino più alto del podio Giovanna Puma della Winner Foligno e Pina Deiana (Aspa Bastia Umbra).

Nella 10 chilometri hanno prevalso l’eugubino Andrea Lilli in campo maschile e Asia Lanuti di Scheggia e Pascelupo, entrambi della Gubbio Runners. La competizione si è snodata in un impegnativo percorso in montagna ma anche nel centro storico, sulle distanze di 25 e 10 chilometri in un dislivello di 1.500 metri, con la Gubbio Runners che ha messo in campo 29 atleti.

Ha coinvolto oltre 130 appassionati la tratta di 10 chilometri non competitiva aperta a tutti, organizzata dal Cai e dall’associazione Maggio Eugubino. È stata già prospettata l'edizione 2025 dagli organizzatori che hanno raccolto entusiastiche adesioni.

«Una favola di sport bella, vera e autentica, da olimpiade.

Complimenti a tutti i ragazzi della Gubbio Runners - ha detto Roberto Marinetti, direttore sportivo del sodalizio organizzatore -, veterani ed esordienti, che hanno corso in casa loro, sfidando l'emozione di correre da profeti in patria, ognuno col proprio passo e obiettivo. La città ha bisogno di sport, ha sete di sport, ha bisogno di crescere, di strutture e di alzare l'asticella della mentalità. È stata una bella festa, che ha riempito di energia, buona e sana, chiunque era lì a godersi una magnifica domenica di primavera».