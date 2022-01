Quattro giocatori positivi al Covid, la Top Cisterna sospende gli allenamenti

Quattro giocatori contagiati e stop agli allenamenti per la Top volley Cisterna. A renderlo noto è la stessa società: «Dopo aver sottoposto gli atleti ad un test antigenico presso il laboratorio di analisi cliniche LabClinic di Cisterna di Latina - si legge in una nota - si comunica la positività al Covid-19 di quattro giocatori che sono stati immediatamente posti, come da protocollo, in isolamento fiduciario. Nei prossimi giorni verrà ripetuto il controllo “Covid-19 Antigene” presso la struttura sanitaria di Cisterna, nel frattempo sono state sospese tutte le sedute di allenamento».