Tiziano Ferro in collegamento da Los Angeles, questo mercoledì sarà in diretta a Radio Studio 93

Giornata speciale questo mercoledì, 25 novembre: Tiziano Ferro - in collegamento da Los Angeles - sarà in diretta a Radio Studio 93 per un'intervista. Una chiacchierata per sentirsi più vicino alla sua terra in questi mesì così difficili. L'appuntamento è alle 18.00.

Sarà una nuova occasione per i tanti ascoltatori di poter sentire, direttamente dalla voce di Tiziano, le ultime novità che riguardano la sua vita e la sua carriera artistica: lo scorso 6 novembre scorso è uscito il suo primo album di cover: “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri”, ma anche il documentario “Ferro” su Amazon Prime Video. Due progetti importanti e che si potranno scoprire, pezzo dopo pezzo, domani pomeriggio a partire dalle 18.00. In contemporanea con l’intervista, verrà trasmessa anche una diretta Instagram sul profilo di Radio Studio 93.

