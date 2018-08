Tiro a volo: in Umbria double di bronzo per il privernate Erminio Frasca

di Andrea Gionti

Dopo l’oro del poliziotto terracinese Daniele Di Spigno la provincia di Latina festeggia ancora una volta il tiravolista privernate Erminio Frasca, grande protagonista nella gara di Trap della 7^ edizione dell’Emirates Green Cup sulle pedane di Umbriaverde. La kermesse, quest’anno interamente dedicata alla Sheika Fatima Bint Mubarak, è stata dominata dall’Italia, prima in quasi tutte le classifiche. Successo del napoletano di Crispano Simone D’Ambrosio, che, entrato in finale con il punteggio di 122 (+4) ed il terzo dorsale ed ha poi puntato dritto al podio, costringendo gli avversari ad una rincorsa inutile. Con solo tre errori ed il punteggio di 47/50 si è meritato il massimo degli onori lasciandosi alle spalle il russo Nikita Egorov, argento con 44/50, ed il compagno di squadra Erminio Frasca (Fiamme Oro), bronzo con 35/40. Nella classifica a squadre bravissimo Frasca, che è tornato sul podio con la medaglia di bronzo insieme al marchigiano Massimo Fabbrizi (Carabinieri) e al romano Simone Lorenzo Prosperi (Fiamme Oro) con il totale di 358/375. Meglio degli azzurri hanno fatto solo i russi, oro con 359, e i kuwaitiani, argento con lo stesso punteggio degli azzurri ma miglior ultima serie. A luglio Frasca fu argento alle spalle di Prosperi nella tappa di Coppa del Mondo di Tucson in Arizona e a giugno fu oro al Grand Prix di Malta.

Giovedì 2 Agosto 2018



