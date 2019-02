Tiro a volo: al Qatar Open medaglia d'oro del poliziotto di Priverno Erminio Frasca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Italia della Fossa Olimpica continua a dare lezione. Al Qatar Open 2019 splende la stella del privernate Erminio Frasca, già bronzo nel Gran Premio del Marocco di fine gennaio. Il poliziotto lepino, lo scorso anno d’argento alla Coppa del Mondo di Tucson e sesto ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, ha dominato entrambe le fasi della gara, imponendosi nelle qualifiche con 123/125 +3 e conquistando la vetta del podio con 45/50 nella finale. Frasca ha duellato con il compagno di squadra Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, entrato in finale con il quinto dorsale grazie al punteggio di 121 +3, costringendolo all’argento con il punteggio di 44/50. Terzo con 35/40 il francese Sebastien Guerrero. Niente finale, invece, per il vercellese Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre), quattro volte medagliato olimpico e quattro volte campione del mondo, che ha chiuso la gara in undicesima posizione con 119. Più lontano l’argento di Londra 2012 Massimo Fabbrizi (Carabinieri), trentaduesimo con 114. «Sono molto soddisfatto della gara di Frasca. Non è facile centrare due podi consecutivi e soprattutto farlo ad un così alto livello», ha commentato il dt azzurro Albano Pera. Le pedane del Lusail Shooting Complex hanno ospitato anche la gara del Mixed Team, il nuovo evento olimpico che partirà da Tokyo 2020. Il tandem delle Fiamme Oro composto dalla campana Erica Sessa e dal pontino Erminio Frasca ha chiuso al 17esimo posto con il punteggio di 129/150. Il sucesso è andato alla coppia australiana Laetisha Scanlan e Michale Coles davanti a quella iraniana Shiva Farahpour Bigdoll e Sayed Babk Yeganeh Rohollani e a quella francese Melanie Couzy e Sebastien Guerrero.