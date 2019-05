Tiro a volo, in Corea del Sud terza tappa della Coppa del Mondo: Frasca cerca il pass olimpico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Nazionale italiana di Fossa Olimpica è partita per Changwon (Corea del Sud), location che ospiterà la terza prova di Coppa del Mondo ISS e sarà valida anche per il pass olimpico di Tokyo 2020. Insieme al dt Albano Pera ci sono il bolognese Mauro De Filippis (Fiamme Oro), il marchigiano Massimo Fabbrizi (Carabinieri), il bolognese Daniele Resca(Carabinieri) e il privernate Erminio Frasca (Fiamme Oro). «Partiamo per la Corea sapendo di dover affrontare una gara difficile, ma consci delle nostre capacità – ha commentato Pera – Sono certo che i ragazzi sapranno impegnarsi al massimo per il raggiungimento degli obiettivi». Il principale è rappresentato dalla qualificazione olimpica. Dopo la conquista delle due carte femminili, centrate da Silvana Stanco nel Mondiale 2018 proprio a Changwon, e da Jessica Rossi nella prova di Coppa del Mondo di quest’anno ad Acapulco, all’Italia mancano le due maschili. Ci proverà anche il tiravolista lepino Frasca, 36 anni il prossimo 5 giugno, che comincerà a sparare da mercoledì 15 maggio (75 piattelli), antipasto della finale fissata il giorno successivo (50 piattelli). Nella seconda prova di Coppa del Mondo sulle pedane arabe di Al Ain (vinse il croato Josip Glasnovic, il campione olimpico in carica di Rio 2016) Frasca, si piazzò soltanto 41° con lo score di 119/125. Ora in Corea l’atleta pontino cerca il riscatto.