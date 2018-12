Terracina, pedone travolto e ucciso sulla Pontina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un colpo violentissimo, il corpo di un uomo che cade esanime sull'asfalto, l'ennesima tragedia sulla Pontina. L'ennesima tragedia a Terracina. L'investimento mortale è avvenuto ieri pomeriggio sulla Regionale Pontina, nel territorio di Terracina. Un uomo, Alberto Mancini di 90 anni, è stato investito mentre attraversava la strada da una macchina condotta da un giovane, che subito dopo ha accusato un malore. Saranno adesso le forze dell'ordine intervenute sul posto per i rilievi a chiarire le cause del tragico incidente che non ha lasciato scampo all'uomo, rimasto sull'asfalto senza vita.Continua, dunque, il periodo buio per le strade di Terracina e per i suoi cittadini: è appena trascorso un mese dal terribile tornado dello scorso 29 ottobre, continuano senza esito le ricerche dell'imprenditore disperso a causa della voragine che si è aperta sulla stessa Pontina e sono passati pochissimi giorni dal decesso del 91enne investito martedì scorso in via Badino. Nel tardo pomeriggio di ieri, infine, questa nuova tragedia sulla Pontina.Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia stradale di Terracina, diretti dal sostituto commissario Giuliano Trillò e coordinati dal comandante provinciale Alfredo Magliozzi, ma secondo una prima ricostruzione dei fatti l'anziano stava attraversando la strada nei pressi del residence Riva delle Margherite, all'altezza del km 104 della Regionale, quando è sopraggiunta la macchina guidata da un 23enne e diretta verso sud che, per cause in fase di ricostruzione, lo ha investito.L'automobilista si è immediatamente fermato ed è stato lanciato l'allarme al 118, ma i sanitari giunti sul posto, dopo i disperati tentativi di soccorrere l'uomo di 93 anni, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Nel frattempo sono arrivate le forze dell'ordine e gli agenti della polizia stradale hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire l'effettiva dinamica dell'accaduto: non si esclude che l'anziano fosse appena sceso dal pullman, in zona è presente una fermata, ovviamente sarà verificato anche questo elemento.Nella stessa serata di ieri la polstrada avrebbe ascoltato il giovane al guida della vettura, fortemente scioccato per l'accaduto. La strada è rimasta chiusa al traffico durante i rilievi.