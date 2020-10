Fatto il sindaco, ora è da farsi anche il nuovo consiglio comunale di Terracina. Per quanto riguarda la giunta, il sindaco Roberta Tintari ha svelato solo il nome di quello che sarà il vice-sindaco, Pierpaolo Marcuzzi, assessore all'Urbanistica uscente. «Si è contraddistinto sia in amministrazione che in queste elezioni con i voti che ha ottenuto, e mi è sempre stato vicino» ha commentato la Tintari. Sugli altri componenti della giunta per il momento non si sbilancia, tra new entry e vecchie glorie.

Più facile, invece, ipotizzare quello che sarà il nuovo consiglio comunale, sempre tenendo in considerazioni che la composizione è suscettibile di variazioni sulla base delle prossime nomine degli assessori. Le scelte del neo sindaco avverranno nei prossimi giorni, una volta definito il quadro con la maggioranza. Non è da escludere che i più votati - oltre al già citato Marcuzzi - possano essere premiati per il risultato ottenuto, senza contare il discorso della parità di genere.

LA MAGGIORANZA

A conti fatti, lato maggioranza, entrerebbero in consiglio comunale 6 di Fratelli d'Italia (Pierpaolo Marcuzzi, Davide Di Leo, Danilo Zomparelli, Vanessa Antonetti, Patrizio Avelli e Vincenzo Di Girolamo), 5 della lista Insieme per Roberta Tintari Sindaco (Barbara Cerilli, Gianni Percoco, Alessandro Di Tommaso, Valentina Berti, Barbara Carinci), 3 di Uniti e Liberi (Emanuela Zappone, Ilaria Marangoni, Massimiliano Di Girolamo), 1 di Cambiamo con Toti (Giovanni Annarelli). Quattordici eletti ai quali aggiungere il sindaco.

L'OPPOSIZIONE

Passando all'opposizione, la composizione dovrebbe essere questa: 5 consiglieri della Lega (Valentino Giuliani, Luca Caringi, Sara Norcia, Alessandra Feudi, Massimiliano Tocci), 1 della lista Giuliani Sindaco (Francesca Rasi), 1 di Forza Italia (Augusto Basile), quindi Gianfranco Sciscione e Armando Cittarelli. Tanti volti noti, qualcuno nuovo, ma, come già detto, è una composizione suscettibile di variazioni: solo nei prossimi giorni, dopo che il sindaco avrà fatto la sua squadra, avremo nomi e volti definitivi.

PARLA SCISCIONE

Intanto arriva il primo post su Facebook del consigliere d'opposizione Gianfranco Sciscione: «Sarò un consigliere di opposizione nella mia lista civica Sciscione Sindaco, sarò vigile e corretto, tanto corretto che comunico già da adesso che gli emolumenti a me spettanti da consigliere comunale ogni volta che mi verranno erogati immediatamente verranno bonificati sul conto corrente della Caritas di Terracina e su questo social pubblicherò la copia del bonifico. Alla nuova sindaca auguro che faccia tutto quello che ha promesso in campagna elettorale».

