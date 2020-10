Cluster elettorale a Terracina, il sindaco: il drive in per i tamponi sarà attivato tra domani e dopodomani

«Le notizie che giungono sui casi di Terracina e su probabili focolai non devono creare allarmismi, ma invitare tutti alla massima prudenza e al rispetto rigoroso delle regole che conosciamo bene: mascherina indossata sempre correttamente e igiene profonda delle mani». Il sindaco facente funzioni di Terracina, Roberta Tintari interviene dopo la notizia del cluster legato a un evento elettorale della Lega che si è svolto a Terracina il 25 settembre scorso.

«In questi minuti mi sto confrontando con la ASL per stabilire dove realizzare il drive in per i tamponi che sarà operativo tra domani e dopodomani - spiega la Tintari - L’appello è quello di non recarsi assolutamente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Terracina per effettuare i tamponi, ma di aspettare che venga comunicato dove si attiverà il drive in. Le persone interessate verranno comunque avvisate dalle autorità sanitarie». Slitta quindi di 24 ore rispetto a quanto emerso domenica sera l'apertura del drive in dedicato. Oltre 200 le persone che dovranno effettuare il tampone.

«Le operazioni di voto in corso - continua il sindaco - proseguono con le misure di sicurezza che le hanno caratterizzate finora, senza disagi per i cittadini che potranno votare fino alle ore 15.00. Ai Presidenti di seggio comunico che il Comune di Terracina è a disposizione per qualunque aiuto o chiarimento. Desidero esprimere ai nostri concittadini affetti da Covid e alle loro famiglie la massima solidarietà e vicinanza mia e dell’intera città di Terracina. Auguro loro pronta guarigione e serenità a tutti i propri cari».

