«Di più non si poteva fare, avevamo davanti una portaerei». Queste le prime parole con cui Valentino Giuliani commenta l'esito definitivo delle urne. «Sono contentissimo della mia lista civica, in appena 50 giorni siamo riusciti a formare un gruppo nuovo. Resta un distacco grande tra la periferia e il centro». Roberta Tintari è appena diventato il nuovo sindaco di Terracina e lo sfidante l'ha già chiamata al telefono per congratularsi. «Non mi ha risposto, starà festeggiando, ma le ho lasciato un vocale per farle i miei complimenti e augurarle buon lavoro». Valentino Giuliani ha ottenuto il 46,04% delle preferenze per un totale di 8.038 voti, al primo turno i voti erano stati 7.777. «In alcuni casi abbiamo aumentato il risultato, lo abbiamo ribaltato lungo la Provinciale San Felice Circeo, ma il buco è stato Borgo Hermada».

Lo abbiamo raggiunto al telefono ieri pomeriggio, lui ha seguito lo spoglio in isolamento fiduciario dopo aver fatto ieri il tampone per il Covid19 del quale conoscerà l'esito nella mattinata di oggi. «Io sono il massimo fautore della democrazia rappresentativa- ci ha detto- il che vuol dire che il voto, qualunque esso sia, va rispettato, anche se c'è tristezza. Questa è la democrazi».

Al primo turno la coalizione di Giuliani, formata da Forza Italia, Lega e la lista Valentino Giuliani Sindaco, aveva ottenuto il 33,86% con 7.777 preferenze; al ballottaggio aveva avuto anche l'appoggio della civica che al primo turno aveva sostenuto il candidato sindaco Gianfranco Sciscione. «Voglio fare i complimenti al nuovo sindaco di Terracina Roberta Tintari per la sua vittoria, le faccio inoltre gli auguri per una futura buona amministrazione della città- ha poi scritto su Facebook-Sono da sempre un fautore della democrazia rappresentativa e quindi riconosco il risultato decretato dalle urne. Ringrazio inoltre tutti i candidati delle nostre quattro liste e tutti coloro che hanno creduto nella nostra idea di città, mi hanno accompagnato in un viaggio intenso e bellissimo». E adesso quale sarà il futuro prossimo politico di Valentino Giuliani? «Avvierò una fase di riflessione». E detto da chi siede in consiglio comunale dal 2005, potrebbe far pensare a diverse ipotesi.

Ri.Re.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA