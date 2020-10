Elezioni, Tintari eletta. La scheda del nuovo sindaco di Terracina

Roberta Tintari, 51 anni, sposata con due figlie. Alle spalle una lunga esperienza professionale nel campo del sociale, iniziata come volontario della Coop. Soc. 21 Marzo di cui è stata presidente dal 1993 al 1998 presidente. Nel 2013 è entrata a far parte della giunta dell'allora sindaco Nicola Procaccini in qualità di assessore tecnico alle Politiche Sociali del Comune di Terracina. Tra il 2016 e il 2019 è stata vice-sindaco e assessore ai Servizi Sociali e politiche della famiglia; emergenza abitativa; istruzione pubblica e privata; Politiche Giovanili, Pari Opportunità, integrazione. Attuale sindaco facente funzioni

Ultimo aggiornamento: 16:37

