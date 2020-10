Terracina, ha vinto la Tintari, l'abbraccio con il marito: lo scrutinio in diretta

Ore 16.18

Risultato definitivo a Terracina. Roberta Tintari è il nuovo sindaco. Ha vinto al ballottaggio con il 53,96% dei consensi. Il rivale, Valentino Giuliani si è fermato al 46.04%. La Tintari ha ottenuto 9.422 voti, Giuliani 8.038 voti.

Ore 16.13

Manca una sola sezione per certificare ufficialmente la vittoria di Roberta Tintari, tra lei e Valentino Giuliani il distacco è ormai incolmabile con circa 1200 voti di differenza

Ore 16.01

Un abbraccio liberatorio con il marito: così Roberta Tintari festeggia la vittoria nelle elezioni 2020. Quando mancano tre sezioni il divario è incolmabile. Fratelli d'Italia ha battuto il candidato di Lega e Forza Italia Valentino Giuliani.



Ore 16

Aumenta il vantaggio. Su Eligendo, il sito del ministero dell'Interno, sono 23 le sezioni scrutinate su 45: Roberta Tintari è al 57%, conto il 42,8% di Valentino Giuliani

Ore 15.55

Si amplia il divario e la Tintari è schizzata in vantaggio. Sul sito del Comune al momento è al 56,81% contro il 43,19% di Valentino Giuliani. Malgrado siano solo 15 su 45 le sezioni scrutinate il sindaco facente funzioni sembra avviarsi verso la vittoria.

Ore 15,48

Roberta Tintari, quando mancano una decina di sezioni, viene data in vantaggio su Giuliani nella maggior parte dei seggi, dati ufficiosi la danno in testa con il 56% dei voti contro il 44% dell'avversario

Ore 15.40

E' testa a testa nel ballottaggio per l'elezione del sindaco di Terracina. Valentino Giuliani è avanti ma per soli 5 voti rispetto a Roberta Tintari: 526 contro 521 voti. In percentuale Giuliani è al 50,24%, la Tintari al 49,76%

Ore 15.30

Prima sezione scrutinata a Terracina. Valentino Giuliani ha ottenuto 166 voti ed è davanti, la Tintari a un passo: 148 voti.

Terracina sceglie il sindaco: si sono appena chiusi, alle 15, i seggi per il ballottaggio delle elezioni comunali e subito è iniziato lo scrutinio dei voti. In lizza ci sono Roberta Tintari, sindaco facente funzioni uscente, sostenuta da Fratelli d'Italia e tre liste civiche, e Valentino Giuliani, sostenuto da Lega, Forza Italia e da una civica. Al primo turno avevano ottenuto rispettivamente il 47,76% dei voti e il 33,86%. Valentino Giuliani si è apparentanto con il candidato Gianfranco Sciscione.

L'affluenza



Meno elettori del primo turno, ma questo è un dato fisiologico tipico dei ballottaggi, ma anche meno votanti rispetto a Fondi. Se alle ore 12 del primo turno aveva votato il 15,62% dei diritti al voto, ieri alla stessa ora era tornato alle urne il 12,45%; alle ore 19 ieri aveva votato il 29,80%, la scorsa volta era andato il 35,21%

