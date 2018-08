Tampona un'auto e si ribalta: spaventoso incidente a Lago Lungo a Sperlonga

di Barbara Savodini

Spaventoso incidente poco prima delle 22 lungo la Flacca a Sperlonga, al bivio di Lago Lungo.



Tre le auto coinvolte: un mezzo proveniente da Fondi che stava svoltando a destra, una vettura sopraggiunta a velocità sostenuta che non ha fatto in tempo a frenare e ha finito la corsa ribaltata su un fianco e una terza macchina che procedeva tra le altre due sulla quale viaggiava una coppia di turisti inglesi.



Nonostante l'impazzo pazzesco, nessuno è risultato gravemente ferito.



Il ragazzo a bordo dell'auto che si è ribaltata è stato tempestivamente soccorso e trasferito in ambulanza presso il più vicino ospedale. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio della Stradale. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.





