Sperlonga sui fazzoletti con l'errore di Atrani-Amalfi e il rebranding diventa virale

In borsetta tutti i giorni, in vacanza, per le piccole emergenze e, in questo periodo, per fronteggiare i malanni di stagione: i fazzolettini sono un elemento indispensabile per la quotidianità che, grazie al rebranding dedicato alle città italiane lanciato da Scala, ora promettono una pubblicità smisurata per Sperlonga.Sì perché assieme a Tropea, Ostuni, Matera, Marzamemi e altre poche selezionatissime bellezze del Bel Paese, nelle confezioni da dieci + 2 gratis del noto marchio c'è anche Sperlonga.Come spesso accade, a rendere ancor più famosa la campagna pubblicitaria è stato un errore: in uno dei pacchetti è infatti stata stampata la foto di Atrani, minuscolo ma famoso comune della provincia di Salerno, con la didascalia “Amalfi, Campania”.Uno svarione che, però, ha finito per destare ancor più curiosità tra i residenti ma anche tra chi, almeno una volta nella vita, ha visitato per davvero la Costiera Amalfitana.Poco male per il marchio italiano Scala che con l'idea del “nuovo logo, in un nuovo packaging con nuove immagini e nuovi colori” è comunque riuscito a farsi notare.Bottino pieno per Sperlonga: i pacchettini sui quali è raffigurato il centro storico visto dal suggestivo tratto di spiaggia che lambisce Piazza Fontana, le sorgenti naturali e la scogliera, sono infatti destinati a fare il giro del mondo.