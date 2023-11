Smart si ribalta sulla Pontina, interviene la Polizia Stradale per gestire la viabilità

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, questa mattina una Smart Fortwo si è ribaltata in maniera completamente autonoma all'altezza del km 15 della Pontina, in direzione nord. Fortunatamente, nell'incidente non si registrano feriti.

Sul posto una pattuglia del distaccamento di Aprilia, gli agenti del comandante Gian Luca Porroni hanno messo in sicurezza il tratto di strada e gestito la viabilità riducendo al minimo le conseguenze sul traffico della statale.