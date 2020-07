Sezze, perde il controllo dell'auto e si ribalta: illesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato l’auto di una signora a ribaltarsi nel bel mezzo della carreggiata all’altezza di Via Colli I tratto a Sezze. È accaduto nel primo pomeriggio proprio all’imbocco della strada che collega Via Piagge Marine al quartiere Colli, e, stando a quanto emerso dai primi rilievi, l’incidente non avrebbe coinvolto altre vetture. Tutto è accaduto in pochi istanti, con la donna alla guida che avrebbe perso il controllo dell’automobile, una Lancia Y10, fino a causarne il ribaltamento. Preoccupati, dopo aver allertato il 118, si sono prontamente portati sul posto gli automobilisti di passaggio e alcuni residenti che avevano assistito all’urto, per sincerarsi sulle condizioni di salute della signora, rimasta, sorprendentemente, pressoché illesa. La dinamica dell’incidente ha, però, spinto gli operatori ad allertare anche i mezzi aerei, pochi istanti dopo, un’eliambulanza è atterrata nel piazzale dell’Anfiteatro ma, appurato che, nonostante il grande spavento, la donna non aveva riportato alcun danno rilevante, il mezzo ha fatto ritorno senza caricarla.