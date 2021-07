Sermoneta confermata "Bandiera arancione" del Touring club d'Italia

Giovedì 15 Luglio 2021, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 09:01

Sermoneta è stata confermata tra i 262 paesi Bandiera arancione d’Italia, il vessillo concesso ai borghi più belli per il loro impegno nel preservare bellezza, caratteristiche peculiari e tradizioni, e per l’impegno nel promuovere l’accoglienza turistica.

È dal 1998 che il Touring Club Italiano attraverso il progetto delle Bandiere Arancioni seleziona e certifica l'eccellenza a misura d’uomo in località con meno di 15.000 abitanti e

a Sermoneta la bandiera arancione sventolerà ancora per il triennio 2021-2023.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Al via a Sermoneta il Festival Pontino, stasera c'è...



«La bandiera arancione rappresenta un marchio di garanzia per il turista e siamo felici di aver avuto la conferma anche per il prossimo triennio dell’ambito vessillo – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – un riconoscimento che si aggiunge al recente conferimento, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del titolo di Città e che rappresenta certamente uno stimolo a fare sempre meglio per valorizzare le nostre bellezze».

Per agevolare i visitatori, l’amministrazione comunale ha avviato un servizio di bus navetta tutti i fine settimana di luglio, agosto e settembre, in collaborazione con Gioia Bus, per collegare il centro storico alla stazione ferroviaria, a Ninfa e all’abbazia di Valvisciolo; ha programmato un cartellone ricco di eventi che si snodano fino a ottobre; sta installando la segnaletica turistica con il QR code davanti a ogni monumento, per una maggiore conoscenza delle eccellenze. In autunno, poi, inizieranno anche i lavori presso il palazzo Ada Caetani, luogo simbolo della cultura a Sermoneta e di recente entrato a far parte della Rete delle Dimore storiche del Lazio.

«C’è ancora tanto da fare, ma la direzione è quella giusta» - conclude il sindaco.