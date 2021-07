Bassiano conferma la "Bandiera arancione" del Touring club italiano

Sabato 17 Luglio 2021, 09:06

Il Comune di Bassiano ha avuto la conferma della Bandiera Arancione del Touring club italiano. Il paese dell'entroterra immerso nelle colline ha ottenuto per la prima volta la il prestigioso riconoscimento nel 2010 presso l’Abazia di Fossanova.

Il Touring Club Italia ha riconosciuto ancora una volta a Bassiano le caratteristiche turistiche possedute e mantenute durante gli anni, standard di qualità internazionali riconosciuti che hanno permesso di promuovere il turismo e le eccellenze del paese.

Il piccolo centro, tra i più rinomati per la bellezza delle sue mura medievali, sa accogliere i suoi turisti al primo impatto, grazie alla sua ampia piazza che fa sentire subito il visitatore parte del paese, delle eccellenze culinarie e dei propri prodotti come il prosciutto, parte della sua storia come l’eredità lasciata da Aldo Manuzio e Antonio Cifra.

«A nome di tutta l'amministrazione comunale e di tutta la popolazione - dice il presidente del consiglio comunale, Costantino Cacciotti - un grazie di cuore al Touring e a tutto lo staff»