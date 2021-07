Sabato 3 Luglio 2021, 10:12

«Con gioia avviamo il 57° Festival Pontino, una gioia che scaturisce innanzitutto dal sapere che la situazione pandemica sta migliorando e possiamo tornare ad ascoltare in sicurezza la musica dal vivo nei bei luoghi del nostro territorio». Sono le parole di Elisa Cerocchi, presidente del Campus internazionale di musica, giunto alla sua 57esima edizione e che parte proprio oggi con il concerto del maestro Mario Caroli. «Una star del flauto, in copertina sulle più prestigiose riviste di settore spiega Tiziana Cherubini, segretario generale della Fondazione e che torna a suonare per il Festival di cui è stato protagonista anche lo scorso anno con i concerti on line. E' suo uno dei corsi più internazionali che si svolgono al Castello Caetani di Sermoneta e che vedranno partecipare musicisti provenienti da Romania, Francia, Polonia e Austria. Il suo corso è iniziato ieri e si terrà fino all'8 luglio».

Suonerà alle ore 21 (biglietto intero 20 euro, ridotto 15 euro) nella piazza d'armi del Castello Caetani, a Sermoneta, accompagnato da Pietro Ceresini al pianoforte. Saranno eseguite, tra le altre, le opere di Mél(anie) Bonis, che, come ha ricordato lo stesso maestro, nell'epoca in cui le donne non potevano comporre, ha celato il suo nome, modificandolo in Mél, in modo che potesse essere eseguita da tutti. Un repertorio, il suo, con opere novecentesche. Saranno eseguite, inoltre, le opere di Takashi Yoshimatsu, di Frank Martin, Gabriel Fauré e a André Jolivet.

Domani invece, si terrà il primo dei concerti a Ninfa, in una cornice completamente nuova, nei pressi del laghetto. «Il concerto del 4 luglio sarà dedicato al maestro Cesare Ferraresi, docente di violino ai Corsi negli anni Settanta, di cui conserviamo ancora oggi un bellissimo ricordo. Questa nuova edizione è frutto del lavoro e del contributo di tanti: istituzioni, enti, aziende, artisti, soci, donatori. Se abbiamo superato un anno difficilissimo e siamo pronti a rianimare con la musica un territorio mortificato da molti mesi dal Covid, lo dobbiamo anche a questo sforzo condiviso», ha detto la presidente Cerocchi, a cui fa eco il presidente della Fondazione Caetani, Tommaso Agnoni. «Quest'anno il Festival sarà davvero speciale - racconta Agnoni - La Fondazione è orgogliosa del fatto che diciassette dei venti concerti previsti, oltre ai corsi di perfezionamento, si svolgeranno nei suoi luoghi e di aver regalato al Festival, oltre al tradizionale Castello di Sermoneta, uno spazio nuovo nel Giardino di Ninfa nella cui ineguagliabile location si svolgeranno per la prima volta tre concerti».

Il concerto dedicato al maestro Ferraresi si svolgerà alle 19:30 (biglietto 20 euro). Il quartetto Piermarini - composto da Duccio Beluffi al violino, Andrea Pecolo al violino, Cesare Zanfini alla viola e Beatrice Pomarico al violoncello - eseguirà il Quartetto op. 13 di Mendelssohn; il Quartetto op. 59 n. 3. di Beethoven. Prima dell'esecuzione sarà possibile visitare il Giardino di Ninfa.

Francesca Balestrieri

