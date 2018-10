Scoperti dalla Finanza 66 "furbetti" del bollo auto in provincia di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoperti e denunciati dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Latina 66 "furbetti" del bollo auto. I militari, nel corso di specifica attività investigativa a tutela delle entrate erariali, hanno scoperto che le persone beneficiavano indebitamente dell’esenzione dal pagamento del bollo.Nello specifico, le indagini condotte dai Finanzieri del nucleo mobile della compagnia di Fondi, sono state incentrate sulle agevolazioni fiscali riconosciute ai portatori di handicap gravi (o ai familiari cui gli stessi risultino fiscalmente a carico); norma che prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale sul possesso di veicoli.Imilitari, avvalendosi dell’ausilio delle banche dati in uso alle Fiamme Gialle, sono riusciti a risalire ai 66 soggetti in una vasta area del sud pontino che comprende i comuni di Fondi, Monte San Biagio, Lenola, Sperlonga, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Castelforte e Santi Cosma e Damiano . Scattata una sanzione pecuniaria pari al triplo dell’indebito beneficio, per oltre 130.000 euro, e recuperato l'ammontare del bollo auto non pagato pari a oltre 43.000 euro.