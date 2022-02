Scooter contro auto, 20enne trasportato in ospedale

Scooterista in ospedale dopo lo scontro con un'auto su via Po. E' successo questa mattina in pieno centro a Cisterna di Latina, alla guida dello scooter un 22enne di Cisterna, il quale, dopo lo scontro con l'auto è finito rovinosamente a terra lamentando forti dolori alla schiena. Immediato l'intervento dell'auto medica, i sanitari hanno da subito immobilizzato il giovane e chiesto il supporto di un'ambulanza per trasferire il ferito presso il pronto soccorso dell'ospedale Goretti. La strada in questo momento è chiusa e il traffico è deviato per permettere agli agenti della Polizia Locale di effettuare i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.