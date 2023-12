Scontro all'incrocio, auto finisce fuori strada: un ferito in codice rosso in ospedale

È stato trasportato in ospedale in codice rosso per dinamica l'uomo che questa mattina, a bordo della sua Ford, si è scontrato con una Volkswagen Golf guidata da un ragazzo all'incrocio tra Strada Chiesuola e Strada del Saraceno.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, l'impatto è avvenuto al centro del crocevia già in passato teatro di numerosi incidenti stradali, poco lontano da borgo Piave.

Ad avere la peggio l'uomo al volante della Ford, finito nel fosso che costeggia la carreggiata e trasportato in ospedale. Illeso, invece, il giovane sulla Volkswagen.

Sul posto, oltre ad un'ambulanza del 118, anche i vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale, i cui agenti si sono occupati di effettuare i rilievi e gestire la viabilità.