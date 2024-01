Schianto all'incrocio tra strada Sabotino e Nascosa, uno dei tre feriti muore in ospedale

È deceduto poco dopo esser stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina uno dei tre uomini coinvolti nel grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 21 di ieri sera in strada Sabotino, all’incrocio con strada Nascosa, nella periferia del capoluogo pontino.

L’uomo, di 76 anni, era alla guida di una Mercedes S350 quando, per cause in fase di accertamento da parte della polizia stradale, si è scontrato con un’Audi A8 con a bordo due giovani. A seguito dell’impatto, l’auto guidata da uno dei due ragazzi è finita sul cordolo della carreggiata, mentre la Mercedes è carambolata fuori strada.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Latina, i quali hanno estratto l’anziano per affidarlo ai paramedici del 118 per trasportarlo in codice rosso nel nosocomio pontino, al pari del conducente dell’altro veicolo e del giovane passeggero, quest’ultimo invece trasferito in codice giallo nell’ospedale di Aprilia.

Tuttavia, il settantaseienne è spirato poco dopo aver raggiunto il pronto soccorso del Goretti. Rilievi a cura della polizia stradale del comandante Tiziano Canu. Sul posto anche una pattuglia della squadra Volante.