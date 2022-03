Donare il plasma, torna il concorso artistico dell'Avis di Latina

Un concorso artistico per rilanciare la donazione del plasma. E' l'iniziativa PlasmArt dell'Avis - l'associazione italiana volontari sangue - di Latina.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono esprimere con un’opera d’arte, sia essa una fotografia, un artwork digitale, un dipinto o un disegno, cosa significhi per loro il dono del plasma, vale a dire di un componente del sangue di vitale importanza per moltissimi pazienti.

«In un periodo così delicato è fondamentale che la solidarietà rimanga al centro del discorso comune - spiegano dall'Avis - e questo concorso, alla sua seconda edizione, si prefigge l’obiettivo di dare un segnale e sensibilizzare sul dono del plasma», un emocomponente prezioso e di vitale importanza per moltissimi pazienti.

Su plasmart.avislatina.it è disponibile il regolamento completo e il form per il caricamento dell’opera.

Il ringraziamento degli organizzatori va al Multisala Oxer che si è offerto come host e main sponsor dell’iniziativa e Fabio D’Achille che coordinerà i giudici di categoria (Francesca Piovan, Eleonora D’Erme, Marcello Scopelliti, Luciano Cisi). Il montepremi totale è di € 2.000 in buoni Amazon. Le candidature possono essere inviate entro il 31 maggio 2022 e la premiazione si terrà presso il Multisala Oxer in occasione della Giornata mondiale del donatore, il 14 giugno.