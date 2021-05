1 Maggio 2021

Il giallo è il colore del plasma recita lo slogan del concorso artistico PlasmArt2021 indetto dal Comune di Latina e dalla sezione Avis locale.

L'iniziativa, alla prima edizione, è stata presentata ieri pomeriggio presso la sede Avis di Corso Matteotti, nel parco dedicato a Oreste Barboni e Ermanno D'Erme, dal presidente della Commissione cultura e delegato alla promozione dell'Arte Contemporanea del Comune Fabio D'Achille, del presidente dell'Avis di Latina Emanuele Bragato e della presidentessa della giuria Francesca Piovan, storica e critica d'arte.

Obiettivo del concorso è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica alla donazione di plasma, pratica ancora poco nota. Una campagna informativa che affida, quindi, al linguaggio artistico il compito di far conoscere l'importanza di questo piccolo gesto: basta infatti un semplice prelievo del sangue per salvare molte vite perché il plasma è alla base di farmaci per la cura di numerose patologie. Il concorso PlasmArt è aperto a tutti gli artisti, senza limiti di età, che vorranno contribuire a questo nobile scopo. Quattro sono le sezioni previste, per ognuna un giudice d'eccezione: per la pittura lo storico e critico d'Arte Vincenzo Scozzarella; per la fotografia Marcello Scopelliti, fotografo professionista; per la scultura-installazione l'architetto Massimo Palumbo; per la sezione disegno-murales la maestra d'arte Stefania Storchi.

Per le categorie scultura-installazione e disegno-murales ha specificato D'Achille - saranno a breve evidenziati i siti della città da riqualificare e in cui poter collocare e realizzare le opere, un contributo prezioso al decoro urbano.

Questa volta, quindi, all'Avis la solidarietà si tinge di giallo. Un nuovo tassello per una cultura della donazione come sottolineato dal presidente Emanuele Bragato. Un contributo è già visibile all'ingresso della sede dell'Avis, grazie alla donazione dell'artista Aldamaria Gnaccarini, autrice dell'opera Shangai, giochiamo a donarci.

Ogni artista potrà partecipare con un'opera attinente al tema proposto, che deve avere come colore predominate il giallo, come il plasma.

Per ogni categoria è previsto un premio (buono d'acquisto), per l'opera vincitrice. Le opere saranno donate al Centro Avis comunale, ed entreranno a far parte del patrimonio della sede locale dove saranno esposte in modo permanente.

Le opere potranno essere presentate entro il 31 maggio 2021 all'indirizzo email concorso@plasmart.website

