Sabaudia: in centinaia sulla spiaggia e c'è anche chi osa il primo bagno della stagione

di Ebe Pierini

Non si sono lasciati scoraggiare dal fatto che da questo fine settimana è entrato in vigore, sul lungomare di Sabaudia, il servizio dei parcheggi a pagamento. In centinaia, tra ieri e oggi, complici le temperature decisamente estive, hanno preso d’assalto, tra ieri e oggi, la spiaggia di Sabaudia che si è popolata di ombrelloni. Il lungomare era un lungo serpentone di auto, quasi come a ferragosto sebbene sia ancora aprile. Moltissimi hanno anche affittato lettini presso gli stabilimenti balneari già aperti.



C’è stato chi ha giocato a racchettoni, chi si è concesso lunghe passeggiate, chi ha scelto di pranzare in spiaggia e anche chi ha osato il primo bagno della stagione.

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA