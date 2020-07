Sabaudia: carcassa di cinghiale ritrovata sulla spiaggia

Una carcassa di cinghiale in stato di decomposizione è stata ritrovata questa mattina, sulla spiaggia di Sabaudia, in un tratto di arenile non molto distante dalla celebre Villa Volpi. Sul posto, a seguito di una segnalazione, si sono recati i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Sabaudia i quali hanno provveduto a delimitare l'area per segnalare con il nastro bianco e rosso la presenza dell'animale spiaggiato. Probabilmente si tratta di un cinghiale portato fino al mare da uno dei canali che vi confluiscono e poi spinto dalle correnti a riva.

Per via delle elevate temperature ovviamente l'odore è forte e i volontari hanno sollecitato le autorità competenti a rimuovere la carcassa quanto prima.

