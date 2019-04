​Ruba un suv a Bologna e viene arrestato sulla Pontina tra Pomezia e Aprilia

Continua il controllo del territorio sulla 148 Pontina ad opera del personale della polizia stradale di Aprilia. Ancora un arresto degli agenti, che hanno messo le manette ad un cittadino di origine marocchina K. J. 32 anni, domiciliato nella provincia di Bologna.

Nel pomeriggio di ieri veniva segnalata dalla sala operativa la presenza sulla Strada Statale 148 di una Range Rover Sport nera che era stata rubata nella stessa mattina nella città di Bologna. Le pattuglie operavano controlli ai veicoli in transito nella direttrice Roma-Latina che in quelle ore era molto sostenuto per l'esodo Pasquale e nell'ambito di tali controlli proprio il personale di polizia giudiziaria intercettava poco prima di Aprilia la Range Rover.

Ne nasceva un inseguimento che si protraeva sino alle porte della città di Latina dove le forze dell'ordine riuscivano a bloccare il veicolo che veniva costretto ad arrestare la marcia e ad assicurare alla giustizia il conducente. Questi veniva identificato per un cittadino marocchino KJ classe 1986 privo di documenti d'identità e della patente di guida. E il veicolo da 60 mila euro verrà restituito al legittimo proprietario.

