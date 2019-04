Roma, incidente sulla Nettunense: due feriti, traffico in tilt

Incidente frontale sulla via Nettunense intorno alle 8.30 di questa mattina, nel comune di Lanuvio. Sono coinvolti tre veicoli, una Opel, una Fiat Bravo e una Fiat 500 L. Due donne, una di Albano e una di Aprilia, entrambe sulla quarantina, sono state portate in ospedale dal 118 con vari traumi. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'Opel Agila, diretta verso Roma, abbia colpito Fiat 500 L dando luogo alla carambola. Sul posto per i rilievi e per dirigere il traffico è intervenuta la polizia locale di Lanuvio, coordinata dal comandante Maurizio Doretto. Traffico bloccato per circa due ore sulla Nettunense con lunghe code in direzione Roma e Anzio fino alle 11 circa.



