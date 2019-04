Disagi ad Aprilia - tra Campoverde e Ferriere - sulla Pontina in direzione sud. Un incidente con due auto coinvolte ha causato una lunga fila e bloccato a lungo il traffico.



Due le persone ferite, in modo per fortuna lieve. I rilievi sono stati svolti dalla Polizia stradale che sta valutando la dinamica dell'incidente. Si sono registrati disagi per il traffico in direzione di Latina ma nessun altro problema rilevante.