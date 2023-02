Roccagorga, il prefetto sospende nuovamente l Consiglio comunale: torna il commissario Talani

Notificato questa mattina al sindaco di Roccagorga Nancy Piccaro e a tutti i consiglieri comunali il decreto del prefetto di Latina Maurizio Falco di sospensione dell’assise civica e di contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente. Si tratta del vice prefetto Domenico Talani, che già aveva guidato il Comune di Roccagorga da giugno a dicembre 2022, prima che il Tar annullasse gli atti relativi al commissariamento scaturito dalla mancata approvazione del rendiconto 2021 nei termini previsti. La nuova sospensione del Consiglio comunale è stata motivata dalle dimissioni in blocco di sette componenti su 12, determinando l’impossibilità dell’organismo di esercitare le proprie funzioni. Nel decreto del prefetto Falco si citano le dimissioni, con unico atto, protocollate ieri, 9 febbraio, dall’ex presidente del Consiglio comunale Maurizio Falco, delegato dagli altri sei rinunciatari alla carica, con scrittura autenticata da notaio. I sette si erano dimessi già lunedì scorso, con una procedura ritenuta irregolare nel momento in cui martedì l’atto unico era stato protocollato da Fusco senza espressa delega. Salvo ulteriori colpi di scena, la comunità di Roccagorga dovrebbe tornare al voto al prossimo turno delle amministrative tra maggio e giugno.