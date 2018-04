Riciclaggio, una pista a San Marino. Maietta trasferito dalla clinica in ospedale

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

È arrivata fino in Svizzera ma è passata anche per la Repubblica di San Marino l’indagine sulla maxi evasione fiscale, i soldi riciclati e gli investimenti sospetti che nei giorni scorsi ha portato all’ arresto di Pasquale Maietta e all’esecuzione di altre dodici misure cautelari, fra le quali quelle nei confronti dell’ex presidente del Latina calcio Paola Cavicchi e del figlio Fabrizio Colletti, all’epoca direttore generale del club.All’inizio dell’indagine Polizia e Finanza sono stati sul Monte Titano, hanno trovato movimenti strani, insospettabili professionisti, ma la cosa sembra essere finita lì. Il sistema, comunque, era sempre lo stesso: evasione, soldi su conti esteri, riciclaggio. Nel frattempo aumenta il numero di coloro che alla soglia della pensione si ritrovano senza contributi dopo aver lavorato per le coop di trasporti della galassia scoperta dall’indagine “Arpalo”.Intanto il giudice ha deciso il trasferimento di Maietta dalla clinica privata all’ospedale “San Camillo”.