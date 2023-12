Sabato 30 Dicembre 2023, 10:19

«Valuteremo nell'interesse generale della Ternana. Nei prossimi giorni convocheremo un incontro con i tecnici della società per approfondire il tema. Siamo interessati ma al momento non ritengo nemmeno corretto aggiungere altro». L'aplomb inglese del presidente della Ternana, Nicola Guida, non si smentisce. Ma il passaggio sull'interesse che c'è, di fatto, apre al sindaco di Terni Stefano Bandecchi che aveva chiamato in causa proprio la società rossoverde per portare avanti il progetto Stadio-Clinica, dopo il via libera arrivato dalla Regione per gli ottanta posti letto convenzionati. «Se il progetto lo vorrà realizzare la Ternana bene, altrimenti provvederemo a fare un bando europeo per individuare un privato disposto a realizzare le opere», aveva detto il sindaco Bandecchi. E ora il presidente Guida risponde presente. Insomma, la partenza per realizzare il nuovo Liberati e la clinica convenzionata non parte in salita. «I rapporti con il Comune sono ottimi. Nei prossimi giorni avremo un incontro, ma prima ci sarà una riunione tra i tecnici della società», ribadisce il presidente Guida. Il numero uno rossoverde comunque non vuole fare fughe in avanti anche perché la progettualità è complessa. «Ho letto a grandi linee il progetto, ma ora lo approfondirò», aggiunge Guida, ponendo così un altro elemento di apertura, per quanto in una fase comunque ancora interlocutoria. Lo scetticismo iniziale che il presidente Guida nutriva verso la realizzazione del nuovo stadio con clinica privata annessa sembra così sfumare.

Ternana o bando europeo. Ma c'è anche una terza opzione per portare avanti il progetto che prevede la realizzazione del nuovo Liberati con clinica privata al seguito per finanziare l'operazione, da oltre 30 milioni di euro. «La terza via - spiega al Messaggero una fonte qualificata - è quella di una società di scopo che può essere realizzata per coinvolgere altri soggetti nella realizzazione delle opere». Uno scenario che al momento non è possibile nemmeno immaginare visto che il progetto si è sbloccato da appena 48 ore e le parti in causa, Comune e Ternana, ancora non si sono incontrate. Ma è comunque una delle opzioni possibili da mettere in campo per dare gambe al progetto.Altro tema il terreno dove dovrebbe sorgere la clinica. Progetto alla mano lo spazio individuato è quello di Ternanello prima versione, ovvero quello che si trova a ridosso di Ponte Allende. Terreno che è rimasto nelle disponibilità di Stefano Bandecchi durante il passaggio societario tra l'Unicusano e la Pharmaguida di Nicola Guida per l'acquisto della Ternana. «Il terreno l'ho tenuto per poterlo mettere a disposizione di chi realizzerà la stadio e la clinica», ha già avuto modo di spiegare Bandecchi. Una tessera del mosaico fondamentale visto che altri terreni non si possono utilizzare. Incertezza sui tempi quella sì. Difficile fare previsioni sul possibile avvio del cantiere considerando la complessità della materia e il coinvolgimento di una materia come la sanità per l'assegnazione degli ottanta posti letto che andranno a far parte della clinica privata. Ma il confronto tra Palazzo Spada e Ternana sta per iniziare.